Een beeld vanuit de derby Borgloon-Hasselt in de heenronde. — © Boumediene Belbachir

Play-offs beslissen straks over de landstitel in het futsal. Net zoals in het veldvoetbal, maar dan met acht teams én met een knock-outsysteem. Zeven van de acht deelnemers zijn bekend. En toch belooft de laatste speeldag bij de elite spanning. En wel hierom.