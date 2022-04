Sponsors van Rode Duivels willen niet mee naar WK in Qatar: een ethische keuze, of denken ze vooral aan hun imago?

De Rode Duivels wel sponsoren, maar zelf niet gaan netwerken in Qatar, dat doen GLS, Côte d’Or en Carrefour naar aanleiding van de belabberde mensenrechtensituatie in het WK-gastland. Maar is dit wel voldoende om hun imago niet te schaden? “Eigenlijk is het niet ethisch dat die bedrijven in zo’n lastig parket worden gebracht”, zegt moraalfilosoof Patrick Loobuyck (UAntwerpen).