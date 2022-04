Formule 1-team Haas betaalt sponsorgeld niet terug aan Russische miljardair Mazepin

Haas zegde eerder dit jaar het sponsorcontract met Uralkali op en ontsloeg de Russische coureur Nikita Mazepin, de zoon van de bedrijfseigenaar. Het team deed dat na de inval van Rusland in Oekraïne. De familie Mazepin onderhoudt nauwe banden met president Vladimir Poetin. De renstal stelde de Deen Kevin Magnussen aan als vervanger van Mazepin.

Uralkali eiste terugbetaling van de 12 miljoen euro die het bedrijf had geïnvesteerd in de renstal, omdat Haas volgens het bedrijf niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Haas weigert dat en houdt vol dat het team het volste recht had de overeenkomst eenzijdig op te zeggen zonder financiële consequenties, omdat de sponsor “de reputatie en gunstige imago van Haas heeft geschaad”.