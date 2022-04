Treinverkeer richting kust tijdens vijf weekends in april en mei beperkt door werken

Infrabel voert tijdens vijf opeenvolgende weekends (23-24 april, 30 april-1 mei, 7-8 mei, 14-15 mei en 21-22 mei) grote werkzaamheden uit voor de verdere aanleg van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge. De aanleg van twee nieuwe sporen moet volgens Infrabel de kustregio vlotter bereikbaar maken voor het reizigersverkeer vanuit het binnenland en zal ook het goederenverkeer ten goede komen. Tijdens die weekends vinden er in opeenvolgende baanvakken verschillende werken plaats. Het treinverkeer tussen Gent en Brugge wordt tijdens die weekends onderbroken op de hoofdspoorlijn 50A.

De belangrijkste werkzaamheden zijn in Oostkamp waar er een nieuw wisselcomplex in gebruik wordt genomen. In de zone Aalter-Landegem gebeuren er belangrijke seininrichtingswerken. In Bellem zijn er bovenleidingswerken gepland, in Hansbeke wordt de vroegere voetgangerstunnel aan de Melkerijstraat uitgebroken, in Hansbeke en Bellem worden de perrons verder afgewerkt. Daarnaast werkt Infrabel op verschillende plaatsen tussen Gent en Brugge aan het onderhoud en de vernieuwing van de spoorinfrastructuur.

De NMBS heeft een alternatief vervoersplan uitgewerkt om de hinder voor de reizigers zo veel mogelijk te beperken. De IC-verbindingen Eupen-Brussel-Oostende en Genk-Brussel-Blankenberge worden tussen Gent en Brugge omgeleid via Lichtervelde, met een extra reistijd van 20 minuten.

De IC Brussels Airport-Zaventem-Brussel-Knokke wordt beperkt tot Gent. Daar kunnen reizigers overstappen op bovenvermelde IC-treinen richting Brugge. Daar maken ze vervolgens gebruik van een pendeltrein richting Knokke. De IC-trein Antwerpen-Gent-Oostende wordt eveneens beperkt tot Gent. Reizigers kunnen daar eveneens overstappen op bovenvermelde IC-treinen richting kust. Ook de L-trein Gent-Zeebrugge rijdt niet tussen Gent en Brugge. Reizigers moeten in Brugge overstappen op een trein naar Zeebrugge. Tussen Brugge en Oostende rijdt ook een pendeltrein.

Reizigers moeten niet enkel rekening houden met extra reistijd of de nood aan een overstap, maar zullen door het beperkte aanbod soms, in geval van grote drukte, niet de trein kunnen nemen die ze van plan waren te nemen, en moeten wachten op een volgende trein, benadrukt de NMBS.