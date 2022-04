Scarlett Johansson drukt hardnekkig gerucht de kop in: “Seks op die plek moet toch behoorlijk lastig zijn”

Heeft superster Scarlett Johansson (37) seks gehad in een lift met filmacteur Benicio Del Toro (55)? Het gerucht doet al geruime tijd de ronde.

De actrice, reeds enkele jaren getrouwd met Colin Jost van Saturday Night Live, voelt zich na jaren toch genoodzaakt te reageren op de aanhoudende berichten. In een pas verschenen podcast zegt de Black Widow-actrice: “Ik heb er nooit op willen reageren omdat ik het verhaal te belachelijk vond. Ik heb altijd gedacht dat seks op die plek toch behoorlijk lastig moet zijn. Je zit ook maar heel kort in een lift. Het verhaal klinkt op zich dus al niet logisch. Ik kan dus ook bevestigen dat het niet waar is. Ik vind het ook totaal geen aantrekkelijk idee. Bovendien zou ik doodsbang zijn om betrapt te worden.”