DEBAT. Gratis drankbonnetjes voor wie niet voordrinkt: is dat een goed idee?

In de gemeente Balen willen ze het fenomeen van voordrinken bij het uitgaan tegengaan door middel van sobercoins op fuiven en evenementen. Jongeren die safe blazen bij aankomst, worden beloond met drie gratis drankbonnen.

Steeds meer jongeren drinken al voor ze uiteindelijk op stap gaan al alcohol, het zogenaamde voordrinken of inpilsen. Als reden geven ze vaak dat het gezellig en goedkoop is en dat voordrinken helpt om in de feeststemming te komen.

Volgens onderzoek van acht Oost-Vlaamse Drugpunten in samenwerking met het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en illegale Drugs (VAD) blijkt dat acht op de tien jongeren en jongvolwassenen die al alcohol dronken, ooit hebben ingedronken.

De gemeente Balen wil daar iets tegen doen, omdat voordrinken niet zonder risico is. “Veel jongeren drinken al te veel voor het feest echt begint”, vertelt schepen voor jeugd Wim Wouters (CD&V).

Gratis drankbonnetjes voor wie niet voordrinkt: vind jij dat een goed idee?