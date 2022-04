Op haar 105 sprong ze uit een vliegtuig, maar voor haar 107 wilde Godelieve Dana Winner ontmoeten

Toen ze 100 werd, is ze opnieuw beginnen te tellen. “Tijd voor zottigheden”, zei Godelieve. Eerst nog een brave ballonvaart, maar dan volgde een parachutesprong. Vervolgens overleefde ze corona én verliet ze het rusthuis om opnieuw zelfstandig te gaan wonen. Nu is Godelieve 107 jaar, en woensdagavond kwam een volgende wens uit: ze had een persoonlijke ontmoeting met haar grote idool Dana Winner.