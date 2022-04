Russisch racetalent ontkent dat hij nazigroet bracht op podium na zege, maar team zet hem op straat voor “onacceptabel gedrag”

De Russische karter Artem Severijoekin is zijn plek bij het team Ward Racing kwijt omdat hij op het podium de nazigroet zou hebben gebracht.

De jonge coureur won zondag in Portimão een race uit het Europese kartingkampioenschap. Terwijl het volkslied werd gespeeld, sloeg Severijoekin met de rechtervuist op zijn hart, waarna hij even zijn rechterarm naar voren stak. De Rus begon vervolgens hard te lachen.

In een reactie laat de jongen weten zich van geen kwaad bewust te zijn. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen voor wat er is gebeurd. Op het podium maakte ik een gebaar dat door velen werd opgevat als een nazisaluut, maar dat was het niet. Ik heb een regime dat een van de ergste misdaden tegen de mensheid heeft gepleegd nog nooit gesteund.”

De internationale autosportfederatie FIA neemt de zaak niet zo lichtzinnig op en kondigde een onderzoek aan naar het “onacceptabele gedrag” van Severijoekin. Het Zweedse kartteam Ward Racing zegt zich te schamen voor de actie van de coureur. De teamleiding wil niet langer samenwerken met de Rus en gaat daarom zijn contract ontbinden. “We verontschuldigen ons bij iedereen die door dit voorval gekwetst is.”

Zijn moeder zou op sociale media hebben geroepen dat hij ‘hartjes naar zijn team stuurde’. De tiener rijdt op een Italiaanse licentie en dus werd voor hem in Portugal het Italiaanse volkslied gespeeld. Severijoekin kan voorlopig niet onder Russische vlag rijden vanwege de sancties tegen zijn land als gevolg van de oorlog in Oekraïne.