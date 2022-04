Een schaamteloos kort rokje, portemonnee in het rood en blozende kaakjes: de favorieten van de Billie-redactie

Schaamte, dat kennen we niet echt. Zelfs niet als we héél véél shoppen. Of toch? Deze hebbedingetjes willen wij wel sans gêne in ons winkelmandje stoppen.

Gezond blosje

‘Walk of No Shame’, heet dit oogschaduwpalet en blush. Voor als je dat schaamrood liever faket.

Walk of No Shame oogschaduwpalet (50 euro) en blush (39 euro) van Charlotte Tilbury

Verstoppertje

Schaamte omdat we nog maar eens een nachtje door deden? Ook dat kennen we niet. Al willen we die wallen wel graag verstoppen. Liefst achter een stylish zonnebril.

Zonnebril ‘Rex Poppy’ van Komono, 129 euro

Dansen maar

Als wij dansen, dan kruipt ons gezelschap soms wel even weg. Daarom: dansen maar alsof niemand kijkt.

Poster (30x45cm) van Juniqe, 15,99 euro

In het rood

Een schattig portemonneetje waar niet veel geld in past. Wat ons betreft de truc om niet knalrood te worden als we het saldo op onze bankrekening onder ogen moeten komen.

Charm mini wallet van & Other Stories, 29 euro

Beauty van een booty

No shame over ons heerlijke achterwerk, maar dan wel liefst zonder zichtbare ondergoedlijnen.

Naadloze string ‘Color studio’ van Mario Jo L’Aventure, 19,90 euro

Pleziertje

Deze vibrator ziet er zo stylish uit dat je je niet moet schamen als hij op je nachtkastje blijft slingeren.

Dual Love luchtdrukvibrator van Satisfyer, 38,46 euro

Rokjesdag

Zelfs al ben je geen 3x7 meer: laat die schaamte achterwege en doe dat leuke minirokje aan.

Gebreid minirokje van Zara, 19,95 euro

Rommelbakje

Ook over rommel kennen we géén schaamte: alles in het bakje en klaar. (“Die belangrijke papieren? Géén idéé waar die liggen, schat.”)

Colour crate (small) van Hay, 8 euro

De items in dit artikel worden op basis van de actuele trends geselecteerd door de lifestyleredactie. De aanklikbare links naar externe partners worden geplaatst als extra infoservice, maar vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.