“Er hing een afschuwelijke geur. Bleek dat ik dat zelf was”: het gênantste moment van comedian Erhan Demirci

Een comedian heeft geen last van schaamte, toch? We vragen het aan Erhan Demirci. Hij ontvangt ons in zijn keuken in Ham en zet verse muntthee. Als hij de muntthee naar de keukentafel brengt, zien we dat de rits van zijn broek openstaat en zeggen we er iets van. “Oei,” zegt hij, “ja, dat kom ik wel eens tegen.” En bij deze is ons gesprek over schaamte al begonnen nog voor we onze eerste vraag kunnen stellen.