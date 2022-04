Het gênantste moment van Lize Spit: “Mijn maag kromp ineen, ik ben er weken misselijk van geweest”

Heeft een schrijver last van gêne? We vragen het aan Lize Spit. Aangezien haar lief corona heeft, kunnen we niet binnen in haar appartement. Maar gelukkig is de bovenbuur niet thuis en kunnen we haar appartement gebruiken voor het interview. Dat blijkt een terras te hebben met een prachtig uitzicht over Brussel. We vragen Lize of ze ook zo’n terras heeft. “Nee”, antwoordt ze, en we schamen ons meteen voor onze vraag.