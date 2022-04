NBA. Atlanta en New Orleans grijpen laatste kans op play-offs

De San Antonio Spurs hebben het woensdag niet gehaald in de barragewedstrijden in de NBA. De ploeg van de 73-jarige coach Gregg Popovich verloor in de play-ins met 113-103 van de New Orleans Pelicans. C.J. McCollum was topschutter bij de Pelicans met 32 punten, waarvan 27 punten in de eerste periode. Ook Brandon Ingram (27 ptn) droeg zijn steentje bij. Voor San Antonio kwam Devin Vassell tot 23 punten.

New Orleans speelt vrijdag tegen de LA Clippers om uit te maken wie vanuit de Western Conference als achtste ploeg de play-offs ingaat. In de eerste ronde van de play-offs is Phoenix dan de volgende opponent, het beste team uit de reguliere competitie. Voor San Antonio kan de vakantie beginnen. Het is afwachten of we coach Popovich volgend seizoen nog terugzien.

De Atlanta Hawks, finalist in de Eastern Conference vorig jaar, waren in de barrages van het oosten veel te sterk voor de Charlotte Hornets. Het werd 132-103. De Hawks treffen nu vrijdag de Cleveland Cavaliers in de strijd om het laatste ticket uit die divisie voor de play-offs. De Cavs verloren dinsdag kansloos van Brooklyn. De winnaar van het barrageduel treft in de eerste ronde van de play-offs Miami.

Zes spelers van de Hawks noteerden woensdag dubbele cijfers, met Trae Young als beste schutter met 24 punten. De’Andre Hunter maakte er 22 en Clint Capela kwam tot 15 punten en 17 rebounds. De 26 punten van La Melo Ball voor Charlotte volstonden niet.