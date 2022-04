Kremlin vindt uitspraak van president Joe Biden over “genocide in Oekraïne” onaanvaardbaar

“Het budget van jullie gezin, jullie mogelijkheid om te tanken, niets van dit alles zou mogen afhangen van het feit dat een dictator de oorlog verklaart en een genocide pleegt aan de andere kant van de wereld”, zo stelde president Biden dinsdag tijdens een bezoek aan de staat Iowa.

Verwijzend naar de gruweldaden tegen burgers had de Oekraïense president Volodomir Zelenski al eerder de Russische troepen beschuldigd van genocide. De Amerikaanse regering had deze term evenwel nog niet gebruikt. Dat president Biden dat dinsdag wel deed, is niet onopgemerkt voorbij gegaan in het Kremlin.

“Deze uitspraak is onaanvaardbaar”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov. “Dit is onacceptabel van een president van de Verenigde Staten. We beschouwen dit als een poging om de situatie te verdraaien.”

VS verdedigt Biden

Het departement Buitenlandse Zaken van de VS heeft de beschuldiging van Biden intussen verdedigd. “Ik ga voorspellen dat wat president Biden het noemde, is wat we uiteindelijk waarschijnlijk zullen vinden wanneer we in staat zijn om al het bewijs te verzamelen,” zei ondersecretaris Victoria Nuland van politieke zaken op CNN. “Want wat daar gebeurt, is geen ongeluk. Het is een opzettelijke beslissing van Rusland, van zijn strijdkrachten, om Oekraïne en zijn burgerbevolking te vernietigen.”

Voorlopig is echter nog geen sprake van een eigen onderzoek. De VS steunen internationale juristen die zich over de kwestie buigen.

Macron weigert van ‘genocide’ te spreken

De Franse president Emmanuel Macron weigerde op zijn beurt van een genocide te spreken. “Ik wil voorzichtig zijn met zulke termen vandaag, want deze twee volken (Russen en Oekraïners) zijn broeders”, zei hij. Volgens Macron zouden “verbale escalaties” het vredesproces in de weg kunnen staan.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski, die Biden had bedankt voor zijn gebruik van de term ‘genocide’, heeft Macrons weigering veroordeeld. Volgens Zelenski zijn “zulke dingen heel pijnlijk voor ons”, “dus zal ik zeker mijn best doen om deze kwestie met hem te bespreken”, verklaarde hij op een persconferentie.