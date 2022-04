Moeders die een tijdje minder werken, worden nog altijd afgestraft op de arbeidsmarkt

Vrouwen die een tijdje minder werken om bijvoorbeeld voor de kinderen te zorgen, moeten later opboksen tegen extra negatieve vooroordelen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een UGent-onderzoek naar genderdiscriminatie op de arbeidsmarkt, waarover De Morgen donderdag bericht.

Dat vrouwen algemeen benadeeld worden op de arbeidsmarkt, klopt volgens onderzoekers Stijn Baert en Hannah Van Borm van UGent niet. Het is wel zo dat er bepaalde stereotypes spelen. Zo worden vrouwen meer gezien als sociaal, behulpzaam en creatief. Daarentegen zouden ze vaker afwezig en minder assertief zijn.

Vrouwen die een gat in hun cv hebben omdat ze ooit zorgtaken op zich namen, zijn in de ogen van recruiters minder assertief en hebben minder fysieke capaciteiten. Daarenboven profiteren ze minder van de positieve vooroordelen die vrouwen in het algemeen ondervinden. “Vrouwen betalen dus een hoge prijs voor het moederschap”, concludeert Van Borm.

Volgens professor Baert ligt de belangrijkste opdracht bij de overheid. Die moet het ouderschapsverlof gelijker verdelen tussen ouders, kinderopvang toegankelijker maken en praktijktesten organiseren om genderdiscriminatie bloot te leggen.

Baert en Van Borm lieten 290 recruiters in de Verenigde Staten fictieve jobkandidaten beoordelen. “We gaan er voorzichtig van uit dat de resultaten te extrapoleren zijn naar de Vlaamse arbeidsmarkt”, zegt Baert. Het onderzoek vond plaats in april en mei 2021.