Snookerspeler die geschiedenis schreef haalt zwaar uit naar Ronnie O’Sullivan: “Wat voor legende ben je als je anderen dom noemt?”

Geschiedenis op het WK snooker, dat binnen twee dagen van start gaat. Met Hossein Vafaei zal er voor het eerst een speler uit Iran deelnemen, goed voor de 20ste nationaliteit ooit in ‘The Crucible’. En ‘The Prince of Persia’ is niet op z’n mond gevallen.

De 27-jarige Hossein Vafaei schreef eerder dit seizoen al geschiedenis door als eerste Iraniër ooit een rankingtoernooi te winnen, de Shoot-Out. Deze week plaatste hij zich als één van zestien qualifiers voor het WK, waar hij in de eerste ronde kan uitkomen tegen Luca Brecel.

En ook tegen Ronnie O’Sullivan, de zesvoudige wereldkampioen. Maar voor ‘The Rocket’, door vele aanzien als de beste snookerspeler ooit, had Vafaei niet veel lieve woorden over na zijn triomf. Hij stoort zich aan uitspraken van de Engelsman, die onlangs onder andere zei dat hij zijn eigen kinderen nooit zou aanraden om te gaan snookeren en dat lager gerangschikte spelers “hun leven verspillen” omdat er met de sport te weinig te verdienen zou zijn.

“Veel dingen die hij zegt, frustreren mij”, aldus ‘The Prince of Persia’ bij Metro. “Wat voor een legende ben je als je andere mensen dom noemt? Ik was en ben nog steeds goed bevriend met hem, maar zoiets vind ik niet oké. Hij vindt het misschien leuk en wie weet krijgt hij er zelfs een goed gevoel door, maar andere mensen zouden hem zo eens moeten behandelen. Dus doe ik dat nu ook, hij verdient niet beter. Ik bedoel: zeggen dat je je eigen kinderen niet wil laten snookeren, dat doe je toch niet? Dat is heel slecht voor onze sport. Hij moet ons echt niet herinneren dat hij al veel dikke prijzen gewonnen heeft, iemand zou hem er eens aan moeten herinneren dat hij Ronnie O’Sullivan is.”

© BELGAIMAGE

En het zit blijkbaar heel diep bij Vafaei. “Ronnie zou hier niet staan zonder zijn team, zonder de mensen rondom hem”, verwijzend naar O’Sullivans problemen uit het verleden zoals depressie en druggebruik. “Hij zegt constant van: jullie zijn arm, ik ben rijk, ik ben Ronnie O’Sullivan. Daar hou ik niet van. Ik heb ook geld, maar ik respecteer andere mensen.”

“En eigenlijk wil ik deze discussie niet voeren, ik ben een fan van hem. Hij snookert geweldig, maar soms is hij zo onrespectvol. Ronnie is slecht voor het snooker en hij zou er beter mee stoppen. Dan pas zal de jongere generatie het kunnen overnemen. O’Sullivan staat al meer dan 20 jaar aan de top, maar wat heeft hij eigenlijk voor het snooker gedaan? Dat is mijn grootste vraag. Hij zou een privéjet kunnen hebben, maar hij blijft klagen over een bonus van een paar duizend euro. Hij had het snooker groter kunnen maken, dus ik vraag hem hier en nu: waarom heb je het niet gedaan? Ronnie O’Sullivan heeft het snooker klein gehouden, dus: ga op pensioen.”