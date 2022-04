De bende is bijna helemaal bij elkaar: na Ann Wauters ook Emma Meesseman gearriveerd in Chicago

Chicago Sky is de uittredende kampioen in de WNBA. Naast Ann Wauters, die debuteert als assistent-coach in de Windy City, zijn ook Emma Meesseman en Julie Allemand bij Chicago aan de slag. Ann Wauters arriveerde met partner Lot en de kinderen Lou, Vince en Dree vorige week al in Chicago. “De sportieve staff leren kennen en alles voorbereiden richting het trainingskamp,” zei Wauters. Emma Meesseman, die van 2013 tot 2020 bij Washington Mystics speelde, keerde in maart en na de invasie van Rusland in Oekraïne, terug naar België en werkte het seizoen dus niet af bij de topploeg Ekaterinburg. Haar team werd tevens door FIBA uit de Euroleague geschrapt. Ze speelde nog eventjes met het idee om het elders in Europa het seizoen te beëindigen. Dat plan ging niet door en op een city-trip naar Valencia na, waar ze een bezoekje bracht aan Jana Raman en Sam Van Rossom en ging supporteren voor collega Cat Antonia Delaere (Zaragoza) op de Copa del la Reina, stond alles in het teken voor haar debuut bij Chicago Sky. Emma Meesseman veroverde in 2019 met Washington Mystics de titel en werd MVP van de WNBA-play-offs. Chicago Sky opent de nieuwe WNBA-campagne op 6 mei in eigen midden en tegen Los Angeles Sparks, de ploeg waarmee Ann Wauters in 2016 WNBA-kampioen werd. Op Julie Allemand is het nog eventjes wachten. Zij werkt met het Franse ASVEL Lyon eerst nog de reguliere fase in de LFB af en gaat dan in de play-offs op zoek naar de Franse titel.