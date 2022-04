Recordaantal batterijen ingezameld bij Bebat

Vorig jaar zamelden alle Belgen samen 3.631 ton batterijen in, zo blijkt donderdag uit het jaarverslag van Bebat. Dat is een stijging met 8 procent tegenover het jaar 2020, en het hoogste resultaat ooit sinds de oprichting van Bebat 26 jaar geleden.

Meer dan een derde van alle ingezamelde batterijen (36,2 procent) komt van inzamelpunten bij bedrijven. Recyclageparken zijn goed voor 26,3 procent van de ingezamelde batterijen. Een derde belangrijk inzamelpunt zijn retailers zoals supermarkten en buurtwinkels. Zij staan in voor 19,7 procent. De rest van de ingezamelde batterijen komt van scholen en ontmantelingscentra.

In 2020 zamelden de Belgen 3.357 ton batterijen in. Door corona was het toen een “atypisch jaar”. In 2019 ging het om 3.624 ton. De in 2021 verzamelde 3.631 ton staat gelijk aan ruim 161 miljoen batterijen.

De stijging heeft volgens Bebat te maken met verschillende redenen. Zo is er een groot aantal inzamelpunten in vergelijking met andere Europese landen. Gemiddeld is er één punt per 500 inwoners te vinden.

Ook het feit dat de Belgen hun batterijen goed sorteren, speelt mee. De inzamelefficiëntie ligt boven de 90 procent. “Dat betekent dat er minder dan 1 batterij per 100 kilogram huisvuil wordt teruggevonden, een heel goed resultaat dus”, vertelt Fatima Boudjaoui, woordvoerder van Bebat.

Van de verzamelde batterijen kunnen tal van waardevolle grondstoffen herwonnen worden. Zo kan er 772 ton ijzer opnieuw gebruikt worden, 512 ton zink, 247 ton lood, 94 ton nikkel, 15 ton kobalt en 5 ton lithium.