Verenigd Koninkrijk wil asielzoekers overbrengen naar Rwanda in afwachting van asielaanvraag

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel zou het akkoord donderdag tijdens een bezoek aan het Afrikaanse land ondertekenen. Rwanda zou 120 miljoen Britse pond (144 miljoen euro) ontvangen voor een proefproject, waarbij asielzoekers naar het land worden overgevlogen terwijl hun aanvragen ‘offshore’ beoordeeld worden.

Asielzoekers die wel in het Verenigd Koninkrijk blijven tijdens de behandeling van hun aanvraag zouden volgens de nieuwe plannen dan weer gehuisvest kunnen worden in strengere opvangcentra. Een eerste centrum zou de deuren openen in Linton-on-Ouse nabij de stad York. Tegelijkertijd zou de Britse regering jaarlijks duizenden mensen via veilige routes willen hervestigen in het VK.

“Mensensmokkelaars bestrijden”

Premier Boris Johnson houdt donderdag een toespraak om het plan toe te lichten. Hij zal argumenteren dat er actie ondernomen moet worden om “de verachtelijke mensensmokkelaars” te bestrijden die “de zee in een kerkhof veranderen”. “We kunnen dit illegale parallelle systeem niet laten bestaan”, staat in de toespraak van Johnson. “Ons medelijden mag dan oneindigd zijn, onze capaciteit om mensen te helpen is dat niet.”

Vorig jaar staken met zekerheid 28.526 vluchtelingen het Kanaal over, in 2020 waren dat er maar 8.404. Woensdag arriveerden op die manier ongeveer 600 mensen in het Verenigd Koninkrijk. Volgens Johnson zouden binnen enkele weken dagelijks tot duizend mensen de gevaarlijke oversteek kunnen wagen.

“Onwerkbaar, onethisch en buitensporig”

Het plan stuit op protest bij vluchtelingenorganisaties, die menen dat deze “wrede en gemene beslissing” de problemen op het Kanaal niet zal oplossen, en “tot meer menselijk lijden en chaos” zal leiden. “Waar offshoring is ingevoerd, blijkt dat dit leidt tot diep menselijk lijden, en de rekening voor de belastingbetaler zal waarschijnlijk groot zijn”, aldus directeur Zoe Abrams van het Britse Rode Kruis. “We zijn diep bezorgd over dit plan om getraumatiseerde mensen de halve wereld over te sturen.”

Critici wijzen ook op de slechte reputatie van Rwanda op het vlak van mensenrechten. Uitgerekend het Verenigd Koninkrijk eiste vorig jaar bij de Verenigde Naties nog op een onderzoek naar moorden, verdwijningen en folteringen in het land. Volgens oppositiepartij Labour is het plan dan ook “onwerkbaar, onethisch en buitensporig”, en bedoeld om de aandacht af te leiden van de overtredingen van de coronaregels door Boris Johnson.