Dodentol van tropische storm op Filipijnen stijgt naar 121

De dodentol van de eerste tropische storm in de Filipijnen dit jaar is opgelopen naar 121. Dat hebben verantwoordelijken donderdag bekendgemaakt. De slachtoffers kwamen om bij aardverschuivingen en overstromingen. Als gevolg van de tropische storm Megi, die op 10 april de oostkust van de Filipijnen bereikte, moesten ook meer dan 200.000 inwoners vluchten.

De meeste dodelijke slachtoffers vielen in Baybay City in de provincie Leyte, 599 kilometer ten zuiden van Manilla, waar 81 lichamen werden geborgen door aardverschuivingen. Eenendertig mensen werden ook gedood bij aardverschuivingen en overstromingen in de nabijgelegen stad Abuyog, aldus de politie.

Volgens het nationaal rampenbureau raakten meer dan 240 mensen gewond, terwijl ongeveer 204.000 inwoners hun huizen moesten ontvluchten.