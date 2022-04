Zevenvoudig olympisch kampioene Allyson Felix kondigt afscheid aan

Felix is de meest gelauwerde atlete in de geschiedenis. Op vijf Olympische Spelen verzamelde ze elf medailles: goud op de 200 meter in 2012, de 4x100 in 2012 en 2016 en de 4x400 in 2008, 2012, 2016 en 2020, zilver op de 200 meter in 2004 en 2008 en de 400 meter in 2016 en brons op de 400 meter in 2020. Veertien keer werd ze wereldkampioene, drie keer vicewereldkampioene.

“Nooit had ik van zo’n carrière durven dromen”, postte Felix op haar Instagram account. “Ik ben de sport die mijn leven veranderde heel erg dankbaar. Ik heb altijd alles gegeven voor de sport en voor het eerst in mijn leven ben ik niet zeker of ik wel nog iets te geven heb. Ik wil afscheid nemen op de enige manier die ik ken: met nog één laatste sprint. Dit seizoen zal er niet om draaien een snelle tijd neer te zetten, ik wil ervan genieten, samen met de mensen die me gevormd hebben en belangrijk voor me zijn. Dit seizoen loop ik voor vrouwen, voor een betere toekomst voor mijn dochter. Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen om van de wereld een betere plaats te maken voor vrouwen. Maar meer details over wat ik van plan ben, volgen later.”

Sinds de Spelen van 2020, die in 2021 in Tokio plaatsvonden, kwam Felix niet meer in actie. Ze herneemt de competitie op 30 april op de Penn Relays, waar ze een 300 meter loopt. Hoofddoel moet het WK in juli in Eugene (Oregon) worden. De Amerikaanse trials daarvoor vinden eind juni plaats.