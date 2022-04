Liverpool maakt het zichzelf moeilijker dan nodig tegen Benfica, maar zit wel in de halve finale van de Champions League

Voor het eerst in drie jaar staat Liverpool opnieuw in de halve finale van de Champions League. Zelfs met een rits sterkhouders op de bank kwamen de Reds nooit echt in de problemen tegen het Benfica van Jan Vertonghen, ook al werd het uiteindelijk nog 3-3. In de halve finale wacht stuntploeg Villarreal

Na de 1-3-overwinning in de heenwedstrijd in Lissabon zat Liverpool-coach Jürgen Klopp gisterenavond al meer met zijn hoofd bij de clash met Manchester City van komende zaterdag in de halve finale van de FA Cup dan met de Portugese tegenstander in de Champions League. In vergelijking met de heenmatch liet Klopp op Anfield maar liefst zeven sterkhouders rusten. Begonnen onder meer op de bank: Salah, Van Dijk, Fabinho, Thiago en Mané. Helaas profiteerde Divock Origi niet van die gretige rotatiepolitiek van zijn Duitse coach. Ook de Rode Duivel moest woensdagavond opnieuw vanuit de dug-out toekijken. Aan de overkant stond Jan Vertonghen wel in de basis. Liverpool B deed exact hetzelfde wat Liverpool A een week eerder in Lissabon had gedaan: vroeg scoren op een standaardfase via het hoofd van Ibrahima Konaté. Maar in tegenstelling tot de heenmatch, slaagde Benfica er dit keer wel in om een snelle gelijkmaker te prikken. Gonçalo Ramos vloerde doelman Alisson met een heerlijke knal.

Verschil gemaakt na rust

De Reds hadden met de clash tegen Man City in het vooruitzicht geen zin in een slopende Europese avond en duwden na de rust twintig minuutjes door om de match in een beslissende plooi te leggen. Klopp gooide plots wel een rits sterkhouders tussen de lijnen. Roberto Firmino profiteerde eerst van slecht wegwerken van Jan Vertonghen om de 2-1 binnen te leggen, even later stond de Braziliaan opnieuw op de juiste plaats om de 3-1 te scoren. De buit was binnen voor Liverpool en de voet werd van het gaspedaal gehaald. Te vroeg. Want Benfica was niet van plan om het Europese strijdtoneel met een afstraffing te verlaten. Een kwartier voor het einde glipte voormalige AA Gent-spits Jaremtsjoek door de buitenspelval en omspeelde hij keurig doelman Alisson, met nog tien minuten te gaan maakte Darwin Núñez er zelfs 3-3 van. Anfield bibberde nog even, maar een nieuwe Europese stuntavond zat er niet meer in voor Benfica. In de blessuretijd mocht Divock Origi zelfs nog even invallen. In de halve finale wacht Villarreal op Liverpool, al denken ze in Liverpool nu vooral aan die partij tegen Man City.