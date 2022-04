Russische kunstenares vervangt prijskaartjes met spreuken tegen de oorlog en riskeert 15 jaar cel

De 31-jarige Russische kunstenares Alexandra Skochilenko riskeert een celstraf van 15 jaar nadat ze in supermarkten prijskaartjes zou vervangen hebben door zelf gemaakte kaartjes met daarop boodschappen tegen de oorlog in Oekraïne. Dat meldt persagentschap AFP.

Hoewel steeds meer Russen zich achter hun president lijken te scharen blijven er nog altijd Russische burgers die in eigen land, ondanks de repressie, durven op te komen tegen de militaire actie tegen buurland Oekraïne.

Meest in het oog springend was de actie van Marina Ovsjannikova, de medewerkster van een Russische staatszender, die tijdens een nieuwsuitzending een bord in de lucht hield met daarop een anti-oorlogsstatement. De vrouw werd opgepakt en hing ook een celstraf van meer dan 10 jaar boven het hoofd voor het overtreden van de nieuwe ‘fake news’-wet, die verbiedt om de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne een ‘oorlog’ te noemen. Voorlopig komt ze er echter vanaf met een boete.

Kunstenares Alexandra Skochilenko gooide haar verzet over een andere boeg. In Russische supermarkten verving ze prijskaartjes stiekem door kaartjes met opschriften als ‘Het Russische leger bombardeerde een school in Marioepol, ongeveer 400 mensen probeerden daar te schuilen voor de bombardementen’.

De vrouw liep echter tegen de lamp en werd opgepakt. Volgens onderzoekers die op de zaak werden gezet verspreidde ze “doelbewust valse informatie” en was haar motief “politieke haat tegen Rusland”.

Woensdag bepaalde een rechter in Sint-Petersburg dat Skochilenko al zeker tot 31 mei in voorhechtenis moet blijven. De reden daarvoor: er is vluchtgevaar omdat ze niet op haar officieel geregistreerd adres woont en ze is eerder al veroordeeld voor deelname aan anti-oorlogsprotesten.

Eerder creëerde de kunstenares al postkaarten met daarop slogans als “geweld is geen oplossing” en vredessymbolen.

Skochilenko zou al navolging hebben gekregen, want dinsdag zou ook de 59-jarige dokter Andrei Makedonov opgepakt zijn voor een gelijkaardige actie in een supermarkt in Sint-Petersburg.