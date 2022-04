Elon Musk is aangeklaagd door een groep voormalige aandeelhouders van Twitter. Ze zeggen dat Musk té traag bekendmaakte dat hij meer dan 5 procent in aandelen van het socialemediabedrijf gekocht had en zo de koers kunstmatig laag hield. Ten voordele van zichzelf, maar ten nadele van de aandeelhouders die ‘artificieel’ laag verkocht hebben.