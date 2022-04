Philippe Gilbert rijdt Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik, geen Waalse Pijl

Philippe Gilbert zal zondag aan de start staan in Parijs-Roubaix. De 39-jarige afscheidnemende coureur van Lotto Soudal moet er jonkie Florian Vermeersch, die vorig jaar tweede werd, steun verlenen. Gilbert won zelf de Helleklassieker in 2019.

Dat betekent wel dat Gilbert in zijn afscheidsjaar een paar dagen later niet aan de start zal staan van de Waalse Pijl. In Luik-Bastenaken-Luik, zijn thuiswedstrijd, komt Gilbert ook in actie. De 39-jarige Waalse renner haalde woensdag de finish niet in de Brabantse Pijl.