Afgehakt vingertopje en mooie tanden: proces Johnny Depp en Amber Heard heeft opvallende discussiepunten

Het moet een van de meest besproken processen zijn van de voorbije jaren, de zaak tussen Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard. De acteur eist 50 miljoen dollar wegens smaad nadat Heard een opiniestuk schreef in The Washington Post over huiselijk geweld. Zijn naam werd geen enkele keer genoemd in dat stuk, maar volgens Depp is het overduidelijk dat het over hem gaat. Heard diende daarop een tegeneis van 100 miljoen in. Niet alleen wordt verwacht dat het megaproces weken zal duren, ook tal van beroemdheden zullen op de getuigenbank te vinden zijn. In hun kielzog: tientallen journalisten en camera’s.

Maandag werd een zevenkoppige jury samengesteld in de rechtbank in Virginia, maar het was pas op dinsdag dat Depp en Heard - of beter: hun teams aan advocaten - het woord kregen. Het grove geschut werd meteen bovengehaald. Zo beweerden de advocaten van de actrice dat Depp haar niet alleen fysiek en verbaal belaagde, maar ook seksueel misbruikte. Zo zou hij haar gepenetreerd hebben met een fles sterke drank terwijl ze amper bij bewustzijn was. Depp schudde van ‘nee’ toen hij die verklaring schijnbaar voor het eerst te horen kreeg.

Aan scherven gesmeten

Ook op de derde dag gaat het er opnieuw bits aan toe. Ditmaal is het vingertopje van Depp een van de opvallendste discussiepunten. Opnieuw leggen de advocaten van Heard de focus op het agressieve gedrag van Depp. Vooral wanneer hij onder invloed was van alcohol en drugs zou dat gedrag de spuigaten uitlopen. Eén van die agressieve momenten en daarbij horend incident wordt dan ook breed uitgesmeerd: Depp zou zich verwond hebben aan de middelvinger nadat hij verschillende flessen alcohol aan scherven smeet.

De ‘Pirates of the Caribbean’-acteur zou volgens Heard ook ziekelijk jaloers zijn, een gevoel dat wederom versterkt werd wanneer hij onder invloed was van bijvoorbeeld xtc. “Het maakte hem woest”, klinkt het. “En dan haalde hij uit.”

Head zou verschillende keren fysiek belaagd zijn door Depp. — © EPA-EFE

Bij de entourage van Depp klinkt weinig verrassend een ander verhaal. Zo is het Heard die ervoor zou gezorgd hebben dat de acteur gewond raakte aan de vinger. Zij zou immers kapotte flessen naar hem gegooid hebben. Eén van die flessen explodeerde en de scherven sneden de top van zijn vinger af.

De zus van Depp, Christi Dembrowski (61), was ook aanwezig als getuige en bevestigde het incident. Ze zou haar broer ook geholpen hebben met het verstoppen van de verwondingen voor de paparazzi. Volgens de vrouw wilde zowel Depp als Heard dat, om te voorkomen dat de ruzie breed uitgesmeerd zou worden in de pers. Dembrowski had het ook uitgebreid over de moeilijke jeugd die zij en haar broer hebben doorgemaakt.

Geweldige tanden

Ook een jeugdvriend van Johnny Depp kwam aan het woord op de derde procesdag: Isaac Baruch. Zijn getuigenissen vielen op doordat ze de hele rechtbank aan het grinniken maakten - inclusief Depp. Zo vertelde Baruch dat Depp zoveel van zijn kunstwerken hield dat hij hem een ​​penthouse cadeau wilde doen en dat hij daar meer dan drie jaar mocht wonen zonder huur te betalen, gewoon zodat hij tijd genoeg had om te schilderen.

Op een bepaald moment moest hij Depp toegeven dat hij er langer over zou doen, maar volgens Baruch reageerde zijn vriend positief: “Hij zei dat ik me geen zorgen moest maken. Dat het hem niet kon schelen hoe lang hij erover deed, zolang ik maar elke dag zou schilderen.” Depp glimlachte tijdens de getuigenis.

Baruch beschreef ook zijn relatie met Amber Heard, en vrienden van het koppel. “Ik werd verliefd op hen allemaal. Elke keer ik over de vloer kwam (verschillende appartementen in het gebouwd werden bewoond door vrienden of kennissen, nvdr), werd me iets om te drinken of eten aangeboden”, aldus Baruch. Opvallend: volgens Baruch ging het er liefdevol aan toe tussen Depp en Heard. “Ik hield van haar. En ze heeft zo’n geweldige tanden.” Waarop de rechtszaal in lachen uitbarstte.