Ex-profrenner Zico Waeytens kan twee jaar later dan voorzien eindelijk eerste profkamp boksen: “Zo spijtig dat ik niet kan komen, stuurde Alaphilippe”

Na twee jaar uitstel – corona, weet u wel – mag hij eindelijk de ring in: binnenkort bokst ex-profrenner Zico Waeytens zijn eerste kamp. “Zico’s on fire”, zo zal een deel van het peloton meebrullen. Al is het wel zonder superfan Julian Alaphilippe – verhinderd door Luik-Bastenaken-Luik – te doen. Maar de twee hebben wel een deal: als Waeytens wint, krijgt Alaphilippe zijn bokshandschoenen en hijzelf een van zijn wereldtiteltruien.