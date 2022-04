Vandaag kan het in sommige regio’s best een poosje duren alvorens lage wolken of mist zijn verdwenen. Op andere plaatsen in Limburg kan de zon echter reeds vroeg van de partij zijn. Uiteindelijk krijgen we overal brede opklaringen. In die opklaringen kunnen er namiddag ook stapelwolken ontstaan en het valt niet helemaal uit te sluiten dat zo’n stapelwolk eens uit weet te groeien tot een lokale bui.