Ook in de zomer van 2020 was het mondmasker al verplicht in Molenbeek. — © Kristof Vadino

Daar is, terug van weggeweest, de mondmaskerplicht weer. Althans in Molenbeek, waar de cijfers de hoogte ingaan en de burgemeester vreest dat het straks nog erger wordt. Staan we aan het begin van meer? En is dit nuttig?