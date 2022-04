Ongeduldige chauffeur speelt rijbewijs kwijt in Tongeren

Woensdag tussen 7 en 15.30 uur heeft een ploeg van de verkeersdienst van de politiezone Tongeren-Herstappe toezicht gehouden op het naleven van het rode verkeerslicht bij de werken op de Luikersteenweg.

Een bestuurder had geen geduld en stak de rij wachtende auto’s voorbij. Op het moment dat het licht op groen sprong konden de eerste voertuigen nog maar net een aanrijding vermijden.

De bestuurder werd aan de kant gezet en de 26-jarige man uit Luik gaf aan gehaast te zijn. Hij reed met een voorlopig rijbewijs zonder begeleider en zonder L-teken. De banden en de remmen van het voertuig waren versleten. Het rijbewijs van de man werd op last van het parket ingetrokken voor 15 dagen. Hij zal zich later voor alle inbreuken moeten verantwoorden voor de rechtbank.

Ook werd een vrachtwagen uit het verkeer gehaald die te hoog geladen was met een graafmachine. Hij had voorts een optrekcontainer die veel te ver uitstak en daardoor een gevaar was voor de achterliggers. Bij controle van de tachograaf bleek dat de man op het moment van de controle al over zijn rijtijd was. Hij diende af te laden en zijn verplichte rust te nemen.

Verder werden er nog verschillende pv’s opgesteld voor gsm-gebruik en werden er 12 onmiddellijke inningen uitgeschreven wegens fout parkeren in het centrum. ppn