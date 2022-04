7.731 euro geïnd bij controles op zwaar vervoer in Diepenbeek

Woensdag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) in samenwerking met GOCA een controleactie gericht op zwaar vervoer op de Boudewijnlaan in Diepenbeek. In totaal werden 17 voertuigen gecontroleerd waarvan er 14 niet in orde waren. De politie stelde 15 onmiddellijke inningen op voor een totaalbedrag van 7.731 euro. Er werden ook nog onder andere inbreuken vastgesteld op de ladingzekering en technische eisen. Daarnaast werden er 7 pv’s opgesteld voor onder andere het niet-correct dragen van de gordel en het niet in orde zijn met het rijbewijs en keuring. ppn