Ze zijn terug van niet al te lang weggeweest, de Kardashians. Nadat de populaire realityreeks Keeping up with the Kardashians vorig jaar zijn laatste uitzending beleefde, maakt het gezin een doorstart op Disney+. Maar hoe zag dat gezin er nu precies ook weer uit? En wat is er veranderd sinds hun debuut op het kleine scherm? Wij tekenen de stamboom van het geslacht Kardashian voor je uit.