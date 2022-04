Frank James, de 62-jarige verdachte van de schietpartij in een metro in New York, is gearresteerd. Dat meldt de Amerikaanse nieuwswebsite CNN.

De autoriteiten hebben aan CNN bevestigd dat de vermoedelijke schutter is gearresteerd door patrouillerende agenten in East Village in New York. Daarmee is de klopjacht op de man, die meteen na de feiten kon ontsnappen, afgelopen.