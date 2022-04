Nairo Quintana geeft op in Ronde van Turkije: “Hij heeft veel pijn”

Quintana werd woensdag nochtans nog vierde in de koninginnenrit, nadat hij onderweg een paar keer aangevallen had. “Gelet op de fysieke conditie van Nairo na zijn zware valpartij twee dagen geleden, is het bijna een wonder dat hij vandaag als vierde is geëindigd na een klim van 14 kilometer”, aldus ploegleider Yvon Ledanois. “Hij was erg gemotiveerd om alles te geven, maar wonderen bestaan niet in de sport. Sinds zijn val zien we niet de Nairo Quintana die we gewoon zijn. Hij beschikt niet over al zijn krachten. Hij heeft veel pijn. Daarom hebben we beslist om hem te laten afstappen, zodat hij kan genezen en herstellen van zijn verwondingen.”

In de stand was Quintana zestiende, op meer dan vier minuten van de Argentijn Eduardo Sepulveda (Drone Hopper-Androni Giocattoli), die woensdag met ritwinst de leiding nam.

Quintana kwam in de tweede etappe op 3,4 kilometer van de aankomst ten val en hield daar “ernstige schaafwonden aan de rug en de hele linkerzijde van zijn lichaam” aan over.