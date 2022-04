In de cel omdat rechter en overheid het oneens zijn: 16-jarige met verstandelijke beperking is dupe van geschil

Een zestienjarige jongen met een verstandelijke beperking heeft een nacht in een politiecel doorgebracht omdat de Antwerpse jeugdrechter en het Agentschap Opgroeien het niet eens raakten over de instelling waar hij naartoe moet. Aan de basis ligt een verschil in visie over het nieuwe beleid. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) nodigt de magistratuur en het agentschap uit om de plooien glad te strijken.