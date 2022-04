Kim Clijsters, hier zelf aan de slag in haar sportcentrum in Bree. — © Dick Demey

Bree/New Jersey

Nee, Kim Clijsters zal nooit nog een officiële wedstrijd tennissen. Wat overblijft na Kim III, is een indrukwekkende carrière én veel vragen. Wat nu met haar tennisclub en haar sportcentrum in Bree? En wat met die documentaire, die haar comeback in elke huiskamer moest laten schitteren?