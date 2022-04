Anderlecht houdt open training in aanloop naar bekerfinale, toestand van Verschaeren, Gomez en Ashimeru blijft geheim

Anderlecht warmt op voor de bekerfinale tegen AA Gent. Paars-wit hield een open training voor zo’n 4500 fans en de vrolijke Kouamé zorgde voor de sfeer. Van de geblesseerden Sergio Gomez, Verschaeren en Ashimeru was nog geen spoor. Het blijft afwachten of zij maandag de finale zullen halen.

De poorten van het Lotto Park zwaaiden eindelijk nog eens open voor een open training. Er hadden zich 5000 supporters geregistreerd, maar door het regenweer daagden ze niet allemaal op. Toen Wesley Hoedt als één van de eerste op het veld verscheen, scandeerde de aanhang wel Hoedt, Hoedt, Hoedt. De Nederlander is best populair.

Anderlecht trainde met een man of 25 en daar zaten ook jonkies als Colassin, Leoni en Arnstadt bij. Wie wel nog altijd binnen bleef, waren de geblesseerde spelers Yari Verschaeren (lies), Majeed Ashimeru (enkel) en Sergio Gomez (rug?). Paars-wit probeert hen klaar te stomen voor de finale, maar wil hun toestand liefst geheim houden tot maandag. Hoe erg de kwetsuur van Gomez is moet ook nog blijken uit scans.

Het publiek was redelijk rustig tot het team een wedstrijdje begon te spelen en op doel ging afwerken. Daarbij stal Christian Kouamé de show. De Ivoriaan is de meest vrolijke Frans in Brussel en zweept zijn maats regelmatig op. Ook Lior Refaelov toonde dat hij klaar is voor zijn favoriete wedstrijd. De Israëli betwistte al drie bekerfinales, scoorde in al die matchen en stak al twee keer de cup in de lucht. Hij wil zijn prijzenkast verder aanvullen. Bogdan Mykhaylichenko en Anouar Ait El Hadj houden zich klaar om Gomez en Verschaeren te vervangen. Veel andere alternatieven zijn er niet.

© BELGA

Geen stress

Vincent Kompany hield het gedurende de hele training rus, maar lachte wel mee toen de spelers op het einde van de training mochten richten op de kont van hun medemaats. Zirkzee die enkele mooie goals had gescoord, miste wel grandioos. De vele kinderen in de tribune genoten wel van de vertoning. Achteraf konden ze ook handtekeningen en foto’s bemachtigen van hun helden. Kompany zelf werd het drukst gesolliciteerd. Van stress voor de bekerfinale was absoluut nog geen sprake.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA