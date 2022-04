Natuurlijke dammen van hakselhout moeten bodemerosie en wateroverlast voorkomen

Over een lengte van nagenoeg 90 meter - op de hoek van de Heukelommerweg en de eerste ruilverkavelingsweg in Vroenhoven - bouwen werknemers van de gemeentelijke technische dienst momenteel een 1,5 meter brede corridor van kippengaas die de basis vormt van een natuurlijke dam in hakselhout. Deze vervangt de verrotte strobalendam die in de voorbije jaren haar nut bewezen had, maar niet meer afdoende was.

“De houthakseldam moet verhinderen dat de aanwezige vruchtbare bodem tijdens hevige regenval wegspoelt en modderstromen veroorzaakt op de aanpalende wegen en lager gelegen percelen. Anderzijds vormt ze een buffer voor het water dat terplaatse langzaam in de grond kan sijpelen” aldus schepen van landbouw Peter Neven (CD&V).

Eerder legde de gemeente al twee gelijkaardige dammen aan in Herderen. “Daarover zijn de landbouwer erg tevreden omdat de dammen wel degelijk effectief zijn tegen bodemerosie” volgens Neven. Nog in Herderen wordt tegen eind mei, achter de woningen beneden in de Daalstraat, een extra buffer gecreëerd. “Daar wordt de aanwezige ruilverkavelingsweg opgebroken en hoger gelegd om wateroverlast te voorkomen” besluit de schepen.

De natuurlijke dammen zijn gevuld met hakselhout dat in eigen gemeente wordt aangekocht aan 25 euro per m³. Het project aan de Heukelommerweg kost nagenoeg 5.000 euro en wordt uitgevoerd met de toestemming van de betrokken landbouwer.

Eddy Vandoren