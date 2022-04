Remco Evenepoel moest ploegentactiek van Ineos ondergaan: “Morgen ga ik eens goed uitslapen”

“Ik wist dat het moeilijk ging zijn in de finale met drie jongens met Ineos”, stelde Evenepoel achteraf. “Zij viseerden terecht mijn wiel, van zodra ik iets wilde forceren. Ik kon hen geen ongelijk geven, want als je in de meerderheid bent moet je de sterksten in de gaten houden. Maar om eerlijk te zijn: dat was ik niet vandaag. Ik voelde me goed, maar niet top om te winnen. Ik kende de winnaar eigenlijk niet, maar hij heeft me zeker verrast. Het was een heel hectische wedstrijd, waarbij Ineos heel vroeg het ploegenspel uitspeelde.”

De Hertstraat was telkens een ‘dingetje’ voor Evenepoel: hij geraakte nooit goed in het gootje van de helling en moest daarom de kasseien trotseren. “Hopelijk moeten we die niet meer oprijden (lacht). Ik was niet op mijn gemak in dat gootje omdat ik er in de eerste ronde bijna uitviel. Daarna had ik geen vertrouwen meer om in dat gootje te rijden, maar dat koste me wel meer krachten dan gewenst. Ik zal hier nog een aantal keren moeten passeren op training om het wat beter te leren kennen. Misschien zie je die binnenkort wel honderd keer op mijn Strava. Het is extra gevaarlijk als het nat is, maar het was ook gewoon een heel harde koers.”

Evenepoel bood ook meermaals zijn excuses aan voor de duw aan Turner in volle hectiek van de koers.

De hardrijder heeft een stevige twee weken op zitten met de Ronde van het Baskenland in de benen. “Ik hoop dat ik kan herstellen van vandaag. Drie dagen na het Baskenland hier rijden, dat was met het weer van vandaag best zwaar. Ik denk dat ik morgen mijn fiets even langs de kant laat staan en eens goed uitslaap. We hebben als team wat problemen in de eendagskoersen, maar met Jumbo-Visma en Ineos Grenadiers zijn er twee teams super sterk. Zij steken erbovenuit. We moeten ze zoveel mogelijk volgen, maar als ze met drie zijn is het makkelijker koersen. Wij hebben ook al op die manier koersen gewonnen. Het is een kwestie van accepteren en de knop omdraaien.”

In de sprint ging het bijna mis: Turner ging in de weg van Evenepoel rijden en werd uiteindelijk gediskwalificeerd. “Ik was gefrustreerd door het gevaarlijk manoeuvre van Turner, ja. Zo’n streep naar links maken is gevaarlijk. Veel verandert zijn diskwalificatie uiteindelijk niet meer voor ons. Het is leuk om in mijn thuisstreek te koersen, ik heb er het maximale uitgehaald. Ik heb misschien mijn sprint niet meer kunnen rijden, want ik voelde nog wat punch in de benen. We verloren vandaag het ploegenspel inde groep vooraan. Dat is koerstactiek. Iedereen had een ploegmaat kunnen gebruiken in die situatie, ook ik. De uitslag is vrij logisch, met Ineos als winnaars. Zij konden steeds iemand krachten laten sparen. Het is nu zo rap mogelijk douchen, eten en bed in.”