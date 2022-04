Er hangt een belangrijke misvatting rond burn-outs, zegt arbeidspsycholoog Gert Braeken. Niet een hoge werkdruk of perfectionisme liggen aan de basis van mentale uitputting, wel of je waarden op het werk gerespecteerd worden. In zijn boek Het burn-outvaccin toont hij hoe je kan opkomen voor wat je belangrijk vindt en zo een burn-out kan voorkomen.