Pfizer onderzoekt nieuw vaccin tegen “alle varianten die we tot nog toe kennen”

“Dat vaccin is een Covid-19-vaccin dat tegen de herfst effectief is tegen meerdere varianten “is een mogelijkheid, maar geen zekerheid”, zei Bourla tijdens een persconferentie georganiseerd door de Internationale Federatie van de Farmaceutische Industrie (Ifpma). De topman van de Amerikaanse farmaceutische gigant Pfizer hoopt dat een nieuw vaccin bestand is tegen “alle varianten die we op dit moment kennen”.

Pfizer voert momenteel onderzoek uit om erachter te komen wat de beste formule zou kunnen zijn voor dergelijk vaccin.