Maak kennis met Francesco en Biagio, ‘Team Patera’: “Mijn broer weet dat hij niet met holle woorden moet afkomen”

Voor het eerst in drie jaar bokst Francesco Patera zaterdag nog eens in eigen land, in Herstal. Zijn WBO Global-kamp tegen de Spanjaard Samuel Molina kondigt zich aan als een titanenduel dat geldt als het laatste opstapje richting een gevecht om de wereldtitel. “Nu moet het gebeuren”, klinkt het in koor bij Francesco (28) en zijn broer annex trainer Biagio Patera (39).