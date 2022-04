Verwarmt de aarde binnenkort jouw huis? Boorwerken grootste residentiële geothermisch site van start

In Leuven is woensdag het startschot gegeven voor de boorwerken van het geothermisch warmtenet dat er zal komen. De site is momenteel in volle ontwikkeling: appartementsgebouwen die er komen zullen verwarmd worden via dat geothermisch warmtenet. Daarmee krijgt de site volgens installateur IFTech het grootste geothermische net voor een residentiële site in Vlaanderen.

Een geothermisch warmtenet gebruikt warmte uit de bodem en uit de aarde om gebouwen te verwarmen of af te koelen. Op de Hertogensite, met een totale oppervlakte van zeven hectare, worden 288 putten geboord van maar liefst 150 meter diep en met een diameter van 13 centimeter. In die putten komen leidingen waarin een mengsel van glycol en warmte vloeit, dat opgewarmd wordt door de bodem of warmte afgeeft aan de bodem.

Het geothermisch net, met ongeveer 100 kilometer aan ondergrondse leidingen, zal instaan voor de verwarming of afkoeling van alvast 450 appartementen, veertien woningen en verschillende kantoor- en commerciële ruimtes. Er wordt nog bekeken of ook de podiumkunstenzaal, die ook op de Hertogensite zal komen en volgens de huidige planning in 2027 opgeleverd wordt, op het net aangesloten kan worden.

“Qua schaal is dit project bijzonder uniek in Vlaanderen”, zegt Michaël Verbiest, sales engineer bij IFTech. “De verschillende gebouwen moeten als het ware communiceren met elkaar: ze wisselen warmte met elkaar uit. Dat maakt het een complexe operatie.”

Per dag kunnen er op de Hertogensite ongeveer één tot twee putten geboord worden. Volgens de planning zal het dus nog tot in het voorjaar van 2023 duren alvorens alle boringen geplaatst zijn. Ondertussen zijn de werken aan de appartementsblokken en andere gebouwen wel al begonnen: de putten worden in de straten tussen de panden geboord, zodat er tegelijk aan het geothermisch net en aan de gebouwen gewerkt kan worden.

Door het warmtenet zullen de gebouwen jaarlijks 1.000 ton CO2 minder uitstoten. Stad Leuven wil in de toekomst enkel nog inzetten op projecten die zonder fossiele brandstoffen verwarmd worden. “Er is niet alleen het ecologische voordeel, maar ook qua prijs zijn de bewoners beter af”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V). “In het nabijgelegen Janseniushof (waar sinds 2017 een warmtenet ligt voor 100 woningen, red.) bespaart een gemiddeld gezin 200 euro per jaar. In tijden van bijzonder hoge energieprijzen is dat erg interessant.”