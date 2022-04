Magnus Sheffield (19) kan zege in Brabantse Pijl zelf niet geloven: “Had niet verwacht om solo te gaan in de finale”

“Ik voelde me heel goed in de finale, ook al omdat ik wist dat ik gerugsteund werd door twee ploegmaten”, stelde de winnaar voor Ineos Grenadiers achteraf. “Het was een hele dag slecht weer met de wind en regen, maar gelukkig was het niet te koud. Ik had niet verwacht om plots alleen te zijn in de laatste kilometers, maar ik voelde me nog fantastisch. Ik had mij eigenlijk voorgenomen om de sprint aan te trekken voor Ben Turner of misschien nog Tom Pidcock. Maar plots was ik alleen en kon ik de inspanning volhouden tot aan de finish.”

Sheffield had niet de bedoeling om weg te rijden. “Ik volgde het wiel van Wellens, die vervolgens naar de andere kant stuurde. Ik duwde gewoon door zodat de rest zou volgen en mijn teamgenoten in een zetel zaten. Maar dat deden ze niet. Ze keken allemaal naar elkaar omdat ze in de laatste kilometers zaten. Ik heb dan maar mijn grootste verzet opgelegd en geduwd tot aan de meet. Het voelt ongelooflijk om een semiklassieker als deze te winnen. Ik had al wel een rit in de Ruta del Sol gewonnen dit jaar, maar dit is nog mooier. Dit seizoen is ongelooflijk: ik ben zeer blij om gezond te blijven én te winnen.”

De Amerikaan is misschien wel gemaakt voor dit soort races. “Ik vind dit soort parcours leuk, met technische bochtjes en slecht weer. Dit soort wedstrijden is niet voor doetjes, want het is een hele dag knokken. Volgend weekend Parijs-Roubaix? Hopelijk kunnen we met het team dit momentum verderzetten, na de tweede plaats van Dylan van Baarle in de Ronde van Vlaanderen en de zege van Michal Kwiatkowski in de Amstel Gold Race. We hebben een sterk, maar bijzonder jong team. We zaten met drie in de aanval, maar het leek wel of we waren een beloftenteam met mezelf (19), Turner (22) en Pidcock (23).”

Cosnefroy: “Ik wou deze race echt graag winnen”

Na een tweede plaats in de Amstel Gold Race afgelopen zondag was er woensdag opnieuw een tweede plaats voor de Fransman van AG2R Citroën Team in Overijse. “Langs de ene kant ben ik tevreden dat ik opnieuw meedeed voor de zege, maar eerlijk gezegd baal ik dat ik opnieuw een zege mis”, reageerde Cosnefroy. “Ik wou deze race echt graag winnen. Maar dat was vandaag niet makkelijk met drie renners van INEOS Grenadiers in de finale. Dat was niet evident. Ik ben net als afgelopen zondag vandaag geklopt door een sterke renner, mijn complimenten.”

Cosnefroy, zelf 26 jaar oud, was niet verbaasd dat opnieuw een piepjonge renner de overwinning greep. “Er zijn steeds meer jongeren in het peloton die presteren. Bravo. Ikzelf kon enkel nog sprinten voor de tweede plaats. Warren Barguil plaatste een aanval op 800 meter van de streep. Ik bleef in het wiel van Tim Wellens zitten en wachtte tot hij aanging. Dan ben ik zelf ook de sprint aangegaan. Het klopt dat Tim uitweek, dat was gevaarlijk. Gelukkig niet voor mij, want ik kon nog passeren.” De Fransman kreeg de komende week nog twee kansen om een Ardennenklassieker op zijn naam te schrijven. “De Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zijn twee mooie koersen. Dat zijn twee doelen, twee kansen.”

Barguil (3e): “Ik was al naar de bus vertrokken”

Warren Barguil mocht uiteindelijk als derde op het podium omdat Tim Wellens gedeclasseerd werd na de sprint. “Ik was al naar de bus vertrokken die duidelijk heel ver stond, want ik vond hem niet meteen”, grapte Barguil in het flashinterview. “Tim Wellens veroorzaakte een golf in de groep met zijn beweging. Remco had daardoor kunnen vallen in de sprint. Ik probeerde in de laatste 800 meter al aan te gaan, omdat ik wilde vermijden dat het groepje met Teuns nog zou terugkeren.”

“Op de kasseien van de Hertstraat kwam ik tot twee keer toe in de problemen. Ik geraakte niet in het gooitje en moest bijgevolg meer watts duwen om mee te kunnen met de rest.”

“Zondag was ik tijdens de Amstel duidelijk minder goed, vandaag was het al wat beter. Ik hoop dat ik klaar ben voor het Waalse werk van volgende week. Ik doe dit weekend nog wat specifieke trainingen om voldoende kracht te hebben. De mannen van Ineos waren met drie vooraan, wat een enorm voordeel is. Ik vond Sheffield bijzonder sterk rijden”