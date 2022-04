Wie volgt Cato op als winnaar van Junior bake off? Dat antwoord zullen we sneller weten dan verwacht. Binnenkort start het tweede seizoen van de bakwedstrijd en ook deze keer zal Jeroom alles in goede banen proberen te leiden. De punten en het commentaar zullen verzorgd worden door Regula Ysewijn en Dominique Persoone.