19-jarige Magnus Sheffield rondt overwicht van INEOS Grenadiers meesterlijk af in Brabantse Pijl

Hoe kwam de zege tot stand?

Voor de vroege vlucht van de dag tekenden Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces WB), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen - Baloise) en de Spanjaard Ander Okamika (Burgos-BH), een voormalig triatleet. In het peloton zorgde vooral Davide Ballerini voor Quick Step Alpha Vinyl dat hun voorsprong niet te hoog opliep.

Vlak voor de eerste beklimming van de Hertstraat ging het tempo achteraan met een ruk omhoog. Quick Step Alpha Vinyl leidde in, Ben Turner en Magnus Sheffield namen over. Victor Campenaerts, Alexander Kamp en Giacomo Nizzolo sloten aan.

Quick Step Alpha Vinyl had de slag gemist, maar Evenepoel zette dat recht op de Holstheide, de negende helling van de dag. Hij sprong naar de kopgroep, waarna in schuifjes ook andere favorieten als Teuns en Wellens de brug sloegen. Uiteindelijk leidde dat tot een hergroepering, weliswaar van een fel uitgedund peloton.

Op de Hagaard plaatse UAE Emirates dan collectief een versnelling die de deur achteraan nog verder open zette. Campenaerts versnelde op de tweede beklimming van de Hertstraat, Evenepoel nam over en een interessant groep raakte voorop, met ook nog Wellens en Teuns. Alpecin-Fenix had niet minder dan vier renners mee en fungeerde als de motor van de groep, maar voor de Moskesstraat kwam het toch opnieuw allemaal samen.

Voorjaarsrevelatie Ben Turner versnelde nadien op de Moskesstraat, maar wie anders dan Remco Evenepoel reageerde op de Holstheide. Hij kreeg Robert Stannard, Victor Campenaerts Tim Wellens, Warren Barguil en Benoit Cosnefroy mee. Tom Pidcock maakte op eigen kracht de sprong en ook Dylan Teuns en Magnus Sheffield konden – na een lastige achtervolging - nog komen aansluiten.

Op veertig kilometer van de meet trok Evenepoel nog eens door, tot hij ineens moest lossen op de derde passage van de Hertstraat. Hij wilde in het gootje rijden, maar raakte het spoor kwijt en belandde op de kasseien. Na een indrukwekkende achtervolging kon hij samen met Campenaerts en Barguil opnieuw aansluiten op de Moskesstraat.

Evenepoel trok meteen door en zorgde voor een verdere schifting: Robert Stannard en Victor Campenaerts gingen definitief overboord. Toen waren ze vooraan nog met zeven. Bij de laatste passage van de Hertstraat durfde Evenepoel na zijn eerdere accrochage niet opnieuw voor het gootje kiezen. Hij verloor terrein op de kasseien, maar was opnieuw sterk genoeg om de achterstand onmiddellijk het gat dicht te rijden.

De laatste keer Moskesstraat was een maat voor niks, maar nadien sloeg Sheffield zijn slag. Toen hij een eerste keer versnelde haalde alweer Evenepoel hem terug. De tweede poging was de goeie: op drie kilometer van de meet reed hij op kousenvoeten weg. Niemand die nog een reactie in huis had.

Wat deden de Belgen?

Remco Evenepoel was bij de sterkste renners in koers, maar het numerieke overwicht van Ineos Grenadiers dwong hem om vooral te reageren. Op de Hertstraat moest hij tot twee keer toe op de kasseien naar boven, waar de rest in het gootje bleef. Terugkeren kostte nadien veel krachten.

Tim Wellens reed een slimme koers en raakte met minimaal energieverbruik in de finale. Had geen antwoord op de uitval van Sheffield, maar sprintte wel nog naar de derde plaats. Gedeklasseerd nadat hij Evenepoel in de tang nam.

Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces WB) ging mee in de vroege vlucht en onderscheidde zich door nog eens te versnellen kort nadat het peloton hem had opgeraapt.

Pechvogel van de dag was Dylan Teuns. Hij reed een zeer attente koers, maar viel vooraan weg met een leegloper. Ondanks de snelle assistentie van de neutrale motor deed hij niet meer mee voor de zege. Keerde op het einde wel nog terug met Matthews en Meurisse.

Victor Campenaerts stemde zijn koers af op Evenepoel en overleefde langer dan verwacht. De voorlaatste keer Moskesstraat was er teveel aan.

Verder nog iets dat u moet weten?

Pijnlijk moment voor Quick-Step Alpha Vinyl bij het ingaan van de laatste ronde probeerde de volgwagen de achtervolgende renners voorbij te steken. De wagen reed een renner van Cofidis aan die door de klap wereldkampioen Julian Alaphilippe tegen de grond kegelde. In de achtergrond kwam ook ploegmaat Dries Devenyns ten val. Alaphilippe greep naar het sleutelbeen, maar kon toch verder rijden.

Remco Evenepoel kreeg bij het ingaan van de finale een officiële waarschuwing van de jury. Hij gaf een duw aan Ben Turner, die vooraan stoorzender speelde om Tom Pidcock te laten terugkeren.

De laatste Brabantse Pijl van tweevoudig winnaar Philippe Gilbert werd een maat voor niks. Hij kwam niet in het stuk voor en gaf vroeg op.

Uitslag Brabantse Pijl 2022

1. Magnus Sheffield (VS, IGD)

2. Benoît Cosnefroy (Fra, ACT) +37”

3. Warren Barguil (Fra, ARK)

4. Ben Turner (GBr, IGD) +40”

5. Thomas Pidcock (GBr, IGD) +41”

6. Remco Evenpoel (Bel, QST)

7. Michael Matthews (Aus, BEX)

8. Dylan Teuns (Bel, TBV)

9. Tim Wellens (Bel, LTS)

10. Xandro Meurisse (Bel, AFC) +51”