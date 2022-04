Karen en Jordi tijdens de eerste fotoshoot bij de opening van de eerste Luxalad in Málaga in maart 2018. — © RR

Malaga/Pelt

Na jobs in Antwerpen en Mexico en na een verblijf in New York en Australië vindt Karen Hensen (37) uit Overpelt nu haar plek onder de zon in Malaga. Daar krijgt ze de Spanjaarden van hun vette, hartige tapasschotel aan een frisse en gezonde salademix. Van aan de Costa del sol verovert ze heel Europa met haar saladebars Luxalad.