Vlaamse aanmoedigingspremie mantelzorg amper aangevraagd

De Vlaamse aanmoedigingspremie voor wie mantelzorgverlof opneemt, kent weinig succes. De premie werd in maart 2021 gelanceerd maar is vorig jaar amper 25 keer aangevraagd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Yves Buysse (Vlaams Belang) heeft opgevraagd bij minister van Werk en Sociale Economie Hilde Crevits (CD&V).

Sinds 1 september 2020 kan een werknemer die als mantelzorger erkend is, mantelzorgverlof opnemen en hiervoor een onderbrekingsuitkering ontvangen van de RVA. Om dit verder te ondersteunen kondigde Vlaams minister Crevits in maart 2021 aan dat Vlaanderen boven op de federale tussenkomst een aanvullende aanmoedigingspremie zou toekennen, die varieert van 68 euro tot 577 euro.

Maar uit cijfers blijkt dat er in 2021 amper 25 aanvragen werden ingediend. Alle 25 aanvragen werden ook goedgekeurd. Door het beperkte aantal aanvragen en toekenningen werd er in 2021 slechts 7.000 euro uitbetaald. Volgens minister Crevits kan het lage aantal aanvragen verklaard worden door het feit dat er ook weinig mantelzorgers zijn die een thematisch verlof voor mantelzorg aanvragen.

Crevits blijft de aanmoedigingspremie wel verdedigen: “Ondanks het voorlopig lage aantal aanvragen dat wordt ingediend, is dit een belangrijke maatregel om het engagement van mantelzorgers te ondersteunen en de balans tussen werk en privé te verbeteren”,

Volgens Vlaams Belang-parlementslid Buysse bewijst het lage aantal aanvragen vooral dat er iets schort aan de communicatie over het bestaan van de premie en aan de gegevensuitwisseling tussen het federale en het Vlaamse niveau. “Het is duidelijk dat er een hoop mensen zijn die in aanmerking komen voor deze premie, maar hier niet van op de hoogte worden gebracht”, zegt Buysse,

Buysse vindt dat de aanmoedigingspremie automatisch gekoppeld zou moeten zijn aan de erkenning van mantelzorgers met een onderbrekingsuitkering. “Zolang zorg echter versnipperd blijft over de verschillende niveaus, zal het nooit mogelijk zijn om de problemen in dit domein op te lossen”, besluit Buysse.