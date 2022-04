Volgwagen van Quick-Step - Alpha Vinyl veroorzaakt crash, waardoor eigen kopman en wereldkampioen Alaphilippe tegen de grond gaat

Vreemde fase in de Brabantse Pijl. Bij het ingaan van de laatste ronde probeerde de volgwagen van Quick-Step Alpha Vinyl de oversteek te maken van bij de achtervolgers tot bij de kop van de wedstrijd, maar dat liep volledig fout.

Samen met de wagen van Ineos Grenadiers probeerde de volgwagen voorbij het overgebleven peloton te rijden, net op de aankomststrook. Ineos passeerde zonder problemen, maar bij de auto van Quick-Step - Alpha Vinyl ging het fout. Een renner van Cofidis had de wagen niet opgemerkt, zwenkte naar links in de rijrichting en werd aangetikt door de auto. De renner probeerde zich nog te redden op het natte wegdek, maar ging tegen de vlakte met enkele andere renners. Waaronder net ook wereldkampioen en kopman bij Quick-Step - Alpha Vinyl Alaphilippe. De Fransman leek even voor het ergste te vrezen met een blessure aan de elleboog, maar kon uiteindelijk verder.