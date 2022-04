‘Fantastic Beasts’-film korter in China: studio schrapt dialogen over homoseksuele relatie

Wie in China naar Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore gaat kijken, krijgt zes seconden minder film te zien. Op een speelduur van 143 minuten maakt dat niet zo’n verschil, maar inhoudelijk wordt er wel belangrijke info geschrapt. Studio Warner Bros. schrapte enkele zinnen waaruit blijkt dat hoofdpersonage Dumbledore (Jude Law) een relatie heeft gehad met slechterik van dienst Grindelwald (Mads Mikkelsen). “Ik hield van jou” en “de zomer waarin Gellert en ik verliefd werden” zullen in China niet te horen zijn. De studio verklaarde aan The Hollywood Reporter dat ondanks deze wijziging “de geest van de film intact blijft”. (nco)

