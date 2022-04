Satire met Jared Leto en Anne Hathaway: Oscarwinnaars spelen charismatisch powerkoppel

Jared Leto en Anne Hathaway als WeWork-CEO Adam Neumann en zijn vrouw Rebekah Paltrow in ‘WeCrashed’. — © Apple TV+

Adam Neumann bouwde WeWork, een bedrijf dat coworking-ruimtes verhuurde, uit tot een fenomeen. Maar voor de mogelijke beursgang in 2019 werd duidelijk dat WeWork een financiële luchtbel was. Verantwoordelijke bleek CEO Neumann, een praatjesmaker die iedereen rond zijn vinger kon winden en spilzucht als een levensfilosofie beschouwde. Op basis van een populaire podcast ontwikkelde Apple TV+ een achtdelige satirische serie waarin getoond wordt hoe Adam (Jared Leto) met charisma en New Age-onzin miljoenendeals wisten te sluiten, waarna hij zich te buiten ging aan drugs en exuberante feestjes. Jared Leto en Anne Hathaway tillen met hun geestig spel deze serie, die het pre-coronatijdperk perfect weergeeft, op tot ver boven de middelmaat. (cc)

WeCrashed, elke vrijdag een nieuwe aflevering op Apple TV+.